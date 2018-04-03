В городе Ахтырка Сумской области, где вчера были затоплены жилые кварталы, наблюдается спад уровня воды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7:00 3 апреля остаются подтопленными 98 (было 400) домохозяйств, 4 (было 25) жилых дома. Личным составом ГосЧС временно отселены 65 человек (из них 4 человека пожилого возраста помещены в больницу).
Для проведения подворного обхода и временного отселения населения от ГосЧС привлекалось 78 человек личного состава, 3 единицы техники и 4 плавсредства. От Минобороны 4 человек личного состава и 1 единица техники.
Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Проводилась эвакуация населения.
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