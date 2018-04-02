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В Сумской области продолжается ликвидация последствий подтопления – 43 человека эвакуированы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

2 апреля в 01:15 в результате интенсивного таяния снега в  Ахтырке произошло резкое повышение уровня воды в реке Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 07:00 он уже уменьшился на 10 см.

«Проводится эвакуация населения. Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 – временно размещены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован, остальные находятся у близких»,- говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 37 человек личного состава и 2 единицы техники 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.
ForUm

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