В Чернигове в результате интенсивного таяния снега и повышения уровня грунтовых вод подтопленными остаются 129 (было 144) домохозяйств (5 жилых домов), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что наблюдается спад уровня воды.
Личным составом ГосЧС временно отселены 7 человек и с помощью плавсредств из подтопленных дачных участков выведены 16 человек.
Также в селе Старый Белоус Черниговского района в садовом обществе «Победа» водами реки Белоус подтоплено 50 домохозяйств.
Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Проводилась эвакуация населения.
По состоянию на 7:00 3 апреля наблюдается спад уровня воды.
Также в Полтавской области 1 апреля в результате интенсивного таяния снега возникла угроза подтопления частных жилых домов, автомобильных дорог и прорыва плотины прудов.
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