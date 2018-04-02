Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», сестра арестованного нардепа Вера Савченко обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на «имитацию антикоррупционной деятельности» и «политические притеснения» в Украине.

Текст письма, а также перевод Савченко опубликовала сегодня на своей странице в Facebook. Документ датирован 22 марта, передает Радио Свобода.

В письме Вера Савченко называет решение об аресте сестры «политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе» и призывает обеспечить международный надзор за делом.

«Начиная с конца 2016 года, Савченко Надежда получила три предупреждения о покушении на ее жизнь, в случае изменения политического курса, а также попыток шантажа, который заключался в угрозах обнародовать данные, которые якобы могут нанести вред ее авторитету как политика. Моя сестра, Надежда Савченко, будучи сильным и волевым человеком, офицером Вооруженных сил Украины не подверглась указанным угрозам и шантажу. В отношении нее было сфальсифицировано уголовное производство за якобы попытку свержения государственной власти», - говорится в документе.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.