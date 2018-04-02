Одним из первых вопросов повестки дня работы Верховной Рады на этой неделе будет вопрос об отмене процедуры е-декларирования для общественных активистов.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета, сообщает пресс-служба парламента.

«Одним из первых вопросов повестки дня работы Верховной Рады на этой неделе будет вопрос об отмене процедуры е-декларирования для общественных активистов и декриминализация статьи за непредставление электронной декларации общественными активистами», - сказал он.

«Вы знаете, что вчера завершился срок подачи ежегодной электронной декларации, и накануне я общался со многими общественными активистами. Многие из них по-прежнему подавали декларации, чтобы быть примером для государственных служащих, но когда парламент, ошибочно, по моему мнению, обязал их это делать – они решили не подавать декларации в знак протеста», - заявил Парубий.

Напомним, Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть этот вопрос 3 апреля.