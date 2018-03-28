Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть отмену обязательной подачи членами антикоррупционных организаций электронных деклараций 3 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

«Во время совещания глав и представителей фракций и групп Верховной Рады Парубий выступил с инициативой, чтобы первым вопросом повестки дня заседания парламента во вторник, 3 апреля 2018, был вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредставлении или несвоевременном представлении электронной декларации общественными активистами», - говорится в сообщении.

«Сегодня во время совещания председателя и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов», - отметил спикер.

Напомним, Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон.