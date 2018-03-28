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Европейский Союз призывает Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов. Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС Иоганнеса Хана относительно распространения требования представления электронных деклараций на общественных активистов в Украине.

«Верховной Раде следует вернуться к этому вопросу и как можно скорее снять обязательства предоставления деклараций об имущественном состоянии с общественных активистов, ограничив их применение только к государственным служащим», - говорится в заявлении.

Еврокомиссар напомнил, что 1 апреля истекает срок подачи деклараций общественными активистами.

«Украинская власть не выполнила взятое обязательство. Неспособность отменить распространение требования, установленного для госслужащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским стремлениям Украины и настойчивым рекомендациям Украине от международных партнеров», - заявил Хан.

Гражданское общество делает важное и отважное дело, а, следовательно, должно иметь возможность играть надлежащую роль без лишних препятствий и вмешательства. Цель системы деклараций об имущественном состоянии заключается в том, чтобы способствовать предупреждению коррупции среди чиновников путем разоблачения их потенциально необоснованного обогащения.

«Общественные активисты не являются государственными служащими, а потому введение требования предоставления деклараций только создает для них лишние обременения и давление и подыгрывать тем, кто стремится разрушить усилия Украины эффективно бороться с коррупцией», - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что за последние годы Украина осуществила выдающийся прогресс, «теперь важно избегать шагов назад и не подрывать полученные достижения».
ForUm

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