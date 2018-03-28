Президент Петр Порошенко вновь призывает Верховную Раду отменить электронное декларирование для активистов и обещает оперативно подписать соответствующий закон. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации Президента, сообщают Українські Новини.

«Глава государства еще раз подчеркивает, что введение электронного декларирования для активистов, принятое в прошлом году, было ошибкой. Оно не безвозвратно, и его можно исправить, и следует это сделать. Порошенко настаивает, что ВРУ и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов. Законопроект об этом внесен Президентом еще летом прошлого года. Президент, со своей стороны, оперативно подпишет закон», - заверили в АП.

В среду Европейская комиссия обнародовала заявление еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана о том, что неспособность украинских властей отменить требование подачи электронных деклараций антикоррупционными общественными организациями противоречит европейским стремлениям Украины.

По его мнению, такие действия Украины противоречат также соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

23 марта 2017 Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.

В июле Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».