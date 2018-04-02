Облачная прохладная погода пришла в Украину на один день, а уже со вторника, 3 апреля, практически на всей территории страны будет тепло и солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«На Западе – снег и 1 + 4 градуса, на востоке и юге - дожди и +8 +12. В большинстве областей +4 +7 и облачно. Сегодня дожди продвинутся в восточном направлении. С завтрашнего дня начнется теплая солнечная погода по всей Украине. Пасха обещает быть прекрасной - ясной и теплой», - написала она в Facebook.