Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пойдет на допрос в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины 3 апреля.

Об этом он заявил во время брифинга, передает УНИАН. «Этим департаментом осуществляется расследование. И скажу сразу: официально 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10:00. Я пойду на него и дам все показания. Я говорил: ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь бежать», - подчеркнул Холодницкий.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.



Сегодня, 30 марта, генпрокурор Юрий Луценко и Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Холодницкий не явился в пятницу на вызов следственного департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры для предоставления образцов своего голоса. Он уверяет, что узнал о вызове в Генеральную прокуратуру из СМИ.