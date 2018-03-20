Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может подать в отставку.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в прокуратуре.
По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.
«У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная» - пояснил собеседник в САП.
Напомним, в ноябре 2017 года Холодницкого забрали в госпитализровали с подозрением на инфаркт.
Позже он подтвердил, что попал в больницу с хроническим переутомлением. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.
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