Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может подать в отставку.



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в прокуратуре.



По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.



«У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная» - пояснил собеседник в САП.

Напомним, в ноябре 2017 года Холодницкого забрали в госпитализровали с подозрением на инфаркт.

Позже он подтвердил, что попал в больницу с хроническим переутомлением. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.