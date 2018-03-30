Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.
По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП, сообщает «Украинская правда».
«Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ», - сказал Сытник.
На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом «Кононенко-Грановского», Сытник напомнил, что «НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим».
В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной.
Сытник пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.
Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.
В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о проведении следственных действий в Холодницкого.
Также СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку, однако в САП опровергли эту информацию.
Сам Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована «сбалансированная медийная акция».
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