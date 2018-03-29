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Представители «Национального корпуса» совместно с Национальным дружинами организовали акцию с требованием отстранения председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«С самого утра сотни активистов собрались у здания областной администрации – власть со своей стороны стянула к ОГА примерно такое же количество спецназа. Около 11:00 активисты зашли в сессионный зал облсовета с требованием к местным депутатам поставить на повестку дня вопрос о недоверии главе ОГА», - говорится в сообщении.

Напомним, Савченко подозревается в доведении до самоубийства директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.  

18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

 
ForUm

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