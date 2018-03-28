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С начала агрессии РФ против Украины 242 ребенка были убиты российским агрессором, заявил Президент Петр Порошенко.

Он также добавил, что во время нападения на гражданское население в Сирии погибло 147 детей, большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. «И я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень не справедливо, когда дети уходят из жизни», - сказал Порошенко во время встречи с участниками Всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

«Абсолютно неприемлемо, когда в детстве дети слышат звук снарядов «Градов», уже научились различать, что такое выстрелы из 120-миллиметровых минометов, что такое тяжелая 152-миллиметровая гаубица, и как прятаться от артиллерийских обстрелов. Это очень хорошо известно детям Авдеевки. Авдеевки, которая стала символом украинского единства», - также сказал Президент.

Супруга Главы государства Марина Порошенко отметила, что вместе со всеми молится за мир в Украине и за то, чтобы не происходили трагедии, которые приводят к гибели детей. «Мы все вместе молимся за мир в Украине, за то, чтобы не гибли наши защитники, за то, чтобы не гибли дети, чтобы такие ужасные трагедии, как в Кемерово, не происходили. Мы любим всех детей, мы молимся за всех детей и желаем лучшего будущего», - сказала она.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня».

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ  уверена, что причиной пожара стал поджог.  
ForUm

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