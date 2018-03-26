По делу о смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина допрошен глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко и его заместитель.

Об этом на брифинге для журналистов заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, сообщают «НикВести».

По его словам, в рамках досудебного расследования при проверке версии о причинах самоубийства из-за проблем в аэропорту и давления на Волошина со стороны руководства области, допрошен глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, его заместитель (вероятно, Валентин Гайдаржи), а также заместитель директора аэропорта.

«Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было, - заявил Мороз.

Кроме того, он добавил, что «никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала» не было. Кроме того, как сообщил начальник полиции, со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Алексей Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, отчего, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем – проблема с собственным жильем.

Исходя из этого начальник ГУ НП в Николаевской области заявил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Владислав Волошин совершил под давлением.

«Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять», - сказал Мороз.

При этом на вопрос журналистов о том, о чем же тогда говорят коллеги Владислава, заявляя, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Юрий Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Следователи открыли уголовное производство о доведении Волошина до самоубийства.