Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», - сказал он, сообщает УНИАН.

Тракало добавил, что такое решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации. Также он уточнил, что это дополнительная квалификация по этому делу.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.