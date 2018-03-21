также в разделеОбщество
21 марта. Картина дня 15
В Украине ликвидировали аттестацию школ 52
Сытник опроверг информацию о прослушке Холодницкого 19
Минздрав уверяет, что роды не станут платными 20
В Чернобыле задержали пару «сталкеров»: девушка прилетела из Германии 30
СБУ задержала в Херсоне бывшего боевика «ДНР» 29
Суд отказался допрашивать президента Германии по делу Януковича 24
За год убежища в Польше попросили 300 украинцев и более 2 тысяч россиян 26
Семен Слепаков попал в базу данных «Миротворца» 42
Папа Римский лишил сана 9 украинских монахов 80
В Украине запретили оформлять внутренние паспорта в виде книжечки 80
Свидетель защиты Януковича рассказала об «обстреле» антимайдана 59
Разыскиваемого Францией преступника задержали в Украине 37
Суд допросит Азарова и Лебедева по видеосвязи в конце марта 25
Киев направил Москве ноту в связи со здоровьем Сенцова 30
Коррупция в НАПК: СБУ получила доступ к переговорам Корчак и Горащенкова 48
Адвокат: Сущенко могут освободить в мае 22
Москаль запретил балаклавы на массовых мероприятиях 52

Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», - сказал он, сообщает УНИАН.

Тракало добавил, что такое решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации. Также он уточнил, что это дополнительная квалификация по этому делу.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги