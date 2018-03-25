В течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин будет готов решить проблему Донбасса путем введения на оккупированные территории временной международной администрации, по сценарию Косово или Боснии и Герцеговины.



Об этом говорится в материале российского журналиста Михаила Зыгаря для издания Time, сообщает УНИАН.

Автор, ссылаясь на источники, в то же время отмечает, что Путин не будет готов идти на уступки в вопросе Крыма. Аннексию полуострова он считает «справедливой», и заявляет об этом международным партнерам, когда слышит от них вопрос о Крыме.

Как известно, в Боснии и Герцеговине Международная администрация была развернута ради поддержания стабильности в регионе после войны в Югославии. Сначала администрация опиралась на силы НАТО, а впоследствии – на миротворческий контингент под эгидой ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».