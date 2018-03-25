также в разделеПолитика
Геращенко пояснила, почему Украина не может выслать российских дипломатов 29
Кличко не исключил участия в выборах президента 30
Президент готовит изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО 306
СБУ перейдет под контроль Рады 118
Денисова намерена лично контролировать соблюдение прав Савченко 74
У Путина назвали «чушью» информацию о вербовке Савченко в российской тюрьме 44
Тимошенко: Савченко нужно было лечиться 149
Порошенко считает увеличение помощи США мощным сигналом 37
Васильковский: В обвинения «генпрокурора без диплома» Луценко по делу Савченко мало кто верит 218
Петренко: Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей 47
Трамп одобрил выделение $620 миллионов на поддержку Украины 47
Госдеп: В Украине коррупция является колоссальной проблемой 54
В ОРЛО предложили Савченко «политическое убежище» 189
Защита Савченко обжалует ее арест 39
Суд арестовал Савченко 253
«Украинский выбор»: О ситуации с освобождением пленных знал весь мир, кроме Луценко 85
Верховный суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили 46
Гордон о деле Савченко: Давление на Тимошенко и Медведчука будет усиливаться 246

В течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин будет готов решить проблему Донбасса путем введения на оккупированные территории временной международной администрации, по сценарию Косово или Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в материале российского журналиста Михаила Зыгаря для издания Time, сообщает УНИАН.

Автор, ссылаясь на источники, в то же время отмечает, что Путин не будет готов идти на уступки в вопросе Крыма. Аннексию полуострова он считает «справедливой», и заявляет об этом международным партнерам, когда слышит от них вопрос о Крыме.

Как известно, в Боснии и Герцеговине Международная администрация была развернута ради поддержания стабильности в регионе после войны в Югославии. Сначала администрация опиралась на силы НАТО, а впоследствии – на миротворческий контингент под эгидой ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками. 

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

118
Теги