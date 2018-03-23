Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов 22 марта упал более чем на 700 пунктов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

К закрытию торгов Dow Jones закрепился на отметке 23 957,89 пункта. Таким образом за сутки индекс опустился на 2,93%, или 724 пункта. Индекс S&P 500 также снизился – на 2,47%, до 2 645,05 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones – старейший рыночный индекс США, был создан редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединенных Штатов.