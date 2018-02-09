Второе за неделю падение американских фондовых индексов привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли 93 млрд долларов.

По данным рейтинга миллиардеров Billionaires Index (BBI) агентства, 20 участников рейтинга за сутки потеряли минимум 1 млрд долларов каждый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, самый богатый человек в мире - основатель компании Amazon Джефф Безос - потерял 5,3 млрд долларов своих активов, а его состояние оценивается теперь в 113,2 млрд долларов.

Состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось 3,5 млрд долларов, а основателя Facebook Марка Цукерберга - на 3,4 млрд долларов. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 млрд долларов.

Напомним, Ведущий американский фондовый индекс Dow Jones 8 февраля упал на 4,15%, или более чем на 1000 пунктов. Другой важный американский индикатор S&P 500 также понес значительные потери. От пиковых значений, показанных 26 января, он потерял более 10%.

5 февраля, во время торгов на Нью-Йоркской бирже основной промышленный индекс Dow Jones упал c 25 до 24 тысяч пунктов.