500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов после рекордного падения американских рынков, произошедшего 5 февраля, подсчитали в агентстве Bloomberg.

Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, обладатель третьего по величине состояния в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., стоимость которой упала на девять процентов, сообщает Lenta.ru.

Состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Богатейший человек мира — основатель Amazon Джефф Безос обеднел за один день на 3,3 миллиарда долларов. За ним следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин — разработчики и сооснователи поисковика Google — они потеряли по 2,3 миллиарда долларов.

Напомним, 5 февраля американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 1175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение за всю историю. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.

Индексы основных европейских фондовых бирж потеряли на открытии торгов 3-3,5% после того, как фондовые индексы США по итогам понедельника упали на 3,8-4,6%, утянув вниз и азиатские биржевые индикаторы.