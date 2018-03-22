Лидер группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Европейской комиссии Франк Поль констатирует, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не использует рекомендации, которые были предоставлены для улучшения процесса проверки электронных деклараций, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе в ходе круглого стола, посвященного вопросу борьбы с коррупцией в Украине, который был проведен Европейским политическим центром и представительством Канады в ЕС. Как известно, из представленных более миллиона электронных деклараций проверено только приблизительно сто.

Поль отметил, что именно НАПК имеет «прерогативу и мандат» в вопросе проверки электронных деклараций. По его словам, для этого применяется аналитическая программа. «Инструмент, который называется анализ риска, отмечает те, которые выглядят такими, что могут быть проблемными, и на которые надо посмотреть детально. Это так, как работает везде. НАПК очень странный зверь, потому что они просили (предоставить) то, что называется анализ бизнес процесса. Когда два специалиста приехали в Украину посмотреть на весь процесс в целом, от А до Я, как работает проверка электронных деклараций, они вернулись с докладом, в котором говорится о том, что есть много проблем. Было предоставлено 19 рекомендаций, что должно быть сделано немедленно, чтобы исправить ситуацию. Они были переданы НАПК, но сегодня, на сколько мне известно, значительная часть этих рекомендаций не была использована, и ничего не произошло. Это – факт. Я не даю оценку, я просто об этом говорю», - детализировал он.

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что после первого декларирования «мы увидели, что, например, сумма наличных денег, которая задекларирована нашими чиновниками, превышает транш Международного валютного фонда». «Это шокировало не только наше общество, но и международных партнеров, которые нам оказывают эту помощь. Поэтому НАБУ взяло на себя ответственность за проверку деклараций именно на предмет наличия уголовных преступлений. И мы имеем достаточно большое количество дел этой категории, часть из которых уже передается в суд», - сказал он.

При этом Сытник отметил, что «главный орган, который должен это делать – Национальное агентство по предотвращению коррупции, фактически, не передает никаких материалов». «Еще больше нас огорчило то, что НАПК дало разъяснения, что мы (НАБУ) не можем привлекать лиц к ответственности и вообще начинать расследование, пока нет их заключения. Была попытка перенести это в законодательную плоскость, но она была неудачной. Поэтому была странная ситуация – орган не проверяет декларации, но при этом старается помешать другим органам это делать. Но вчера Апелляционный суд это исправил, и сказал, что это разъяснение является ничтожным», - добавил директор НАБУ.

Группа поддержки была создана Европейской комиссией в апреле 2014 года. Группу возглавил Питер Балаш.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций. Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.