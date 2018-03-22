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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Юлия Тимошенко общалась с главарем самопровозглашенной «ДНР» Александром Захарченко. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала NewsOne.

«Во второй раз, когда я поехала с Захарченко и Плотницким на переговоры, чтобы можно было поговорить напрямую про освобождение людей (как это в 2014 году было - можно было отдавать и возвращать людей) – я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», - рассказала Савченко.

«На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым «Батькивщина» все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души», - отметила народный депутат.

Напомним, 22 марта Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. После этого следователь СБУ задержал нардепа прямо в помещении ВР.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.
ForUm

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