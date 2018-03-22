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Верховной Раде Украины произошел конфликт и потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны из-за проверки вещей.

Депутат и охрана спорили в холле парламента. Так, охрана просила его пройти проверку металлоискателем, а он отказывался, подчеркивая, что он не хочет этого делать. После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем. Он сработал на что-то в кармане депутата, сообщает УНИАН.

По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником.

Буквально сразу же к месту подошел еще один представитель руководящего состава охраны. Парасюк попытался уже в более грубой форме прорваться, что вызвало небольшую потасовку. Депутат так и не показал, что у него в кармане, и в буквальном смысле сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал.

Позже в комментарии журналистам Парасюк прокомментировал инцидент: «Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?». Также нардеп заявил, что его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и «раздеть до трусов», однако в итоге до этого не дошло.

Как ранее сообщал ForUm, 20 марта Верховная Рада приняла закон, которым в здания, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров, а другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, запрещено допускать лиц с холодным или огнестрельным оружием, а также со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

На следующий день документ подписал Президент.
ForUm

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