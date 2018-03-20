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Народный депутат Надежда Савченко пришла на рассмотрение апелляции по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, сообщает Громадське.

При этом Савченко отказалась обсуждать взятие Рубана на поруки.

На заседании также присутствует ее сестра Вера.

Адвокат Рубана Виталий Погосян приобщил к материалам 13 пропусков от Службы безопасности о передвижении по территории Украины (в том числе и через линию соприкосновения) и грамоту от СБУ для Рубана.

Также Погосян зачитал ходатайство Савченко о взятии на поруки Рубана. Прокуроры не возражали.

Напомним, ранее Савченко заявила о намерении взять на поруки Рубана. 
ForUm

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