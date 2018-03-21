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Судьи Старобельского районного суда Луганской области Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые, среди прочих, рассматривают дело экс-депутата Александра Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.

В связи с этим они обратились к правоохранителям, сообщает Радио Свобода.

По сообщению, 7 марта 2018 на сайте «Живой Старобельск» неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания в отношении судей - по ним «плачет виселица», «в отношении к ним должен быть суд».

«Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовному производству», - говорится в сообщении.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.  
ForUm

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