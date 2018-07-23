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Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генпрокуратуры, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в ходе досудебного расследования собрало достаточно доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва Сергея Горохова и бывших председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, Луганского городского головы Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В связи с этим, ГПУ подала в Печерский районный суд Киева ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым.

Уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины Горохов, Голенко, Харин, Кравченко и Пилавов находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины.

ГПУ получила постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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