Народный депутат Антон Геращенко обнародовал представление генерального прокурора Юрия Луценко в отношении народного депутата Надежды Савченко.

«Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришел после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко», - написал он в Facebook.

Нардеп добавил, что по итогам изучения документов решил «голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест».

«Это моя личная позиция. Поясню почему: во-первых, не хочу создавать для нее образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной Рады на принудительное обследование в психбольнице», - добавил Геращенко.

Напомним, 12 марта 2018 стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

После допроса Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Раду, откуда ее нардепы вывели якобы из-за угрозы с ее стороны.

Верховная Рада исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко. Комитет ВР по вопросам регламента рассмотрит их 21 марта.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», - заявил генпрокурор.

20 марта Савченко заявила, что из Администрации Президента выдавались приказы о ее ликвидации. Коллеги-нардепы якобы советовали ей отравить парламент газом.