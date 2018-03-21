В результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 и ранения получили 15 мирных жителей.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим в Лазкийе, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас.

Глава Управления гражданской обороны («Белые каски») Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

За последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погиб 31 и ранения получили 66 мирных жителей.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

Россия заявила, что в Сирии вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени.

Москва также обещала, что режим Асада будет соблюдать перемирие.

До 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в заблокированном пригороде Дамаска, включенном в список зон деэскалации. В последние восемь месяцев ситуация в регионе резко ухудшилась. Поставки продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.