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Адвокат Валентин Рыбин, который известен защитой пленных на Донбассе российских ГРУшников, пытался стать адвокатом Владимира Рубана, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Он присутствовал сегодня в зале Апелляционного суда Киева, где рассматривалось дело Рубана, сообщает Укринформ.

В комментарии корреспонденту агентства перед началом заседания он отметил, что является «запасным» адвокатом Рубана. На комментарий журналиста о том, что он обычно защищает «российских и пророссийских людей», Рыбин отметил, что речь идет, скорее о «трудных делах». При этом в судебном заседании Рыбин не участвовал.

Адвокат Рубана Виталий Погосян сообщил, что Рыбин не является адвокатом его подзащитного. «Нет, не является его защитником. Это он ввел в заблуждение», - сказал Погосян.

По его словам, Рыбин действительно хотел войти в дело в качестве адвоката Рубана, однако последний отказался. «Я с клиентом переговорил, спросил у него. Он сказал, что не намерен, чтобы его защищал этот адвокат», - заявил Погосян.

Адвокат также добавил, что следующее заседание по делу Рубана должно состояться до 6 мая и будет касаться продления меры пресечения.

Как известно, адвокат Рыбин известен своими пророссийскими взглядами и активно занимается защитой обвиняемых украинской властью в сепаратизме, терроризме, государственной измене, шпионаже в пользу РФ.

В частности, Рыбин был адвокатом пленных на Донбассе российских диверсантов-ГРУшников Александрова и Ерофеева, обвиняемых в управлении сепаратистскими акциями граждан РФ Романа Банных и Вячеслава Негриенко, организатора антиукраинских митингов в Николаеве гражданки РФ Марии Коледы, агента российских спецслужб и подружки главаря боевиков Безлера Ольги Кулыгиной, обвиняемого в причастности к убийствам на Майдане экс-начальника СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, фигурантов дела 2 мая в Одессе, экс-беркутовцев.

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

15 марта ему сообщили о новом подозрении.

 
ForUm

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