Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном чешском происхождении нервно-паралитического вещества «Новичок», примененного в Солсбери (Великобритания).
«На завтра посол РФ в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД, чтобы разъяснить ложные заявления российской стороны, которая утверждает, что вещество «Новичок», использованное при нападении в британском Солсбери, могло быть из Чехии», - говорится в Twitter ведомства.
Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR.— MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.
Представитель МИД России Мария Захарова 17 марта в эфире телеканала «Россия» назвала Швецию и Чехию, а также США, Великобританию и Словакию государствами, на территории которых с 90-х разрабатывались отравляющие вещества на базе советских наработок, вывезенных учеными-эмигрантами из СССР и России. Она добавила, что эту информацию можно найти в открытых источниках, в том числе в интернете.
Главы МИД Швеции и Чехии отвергли эти предположения.
Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери.
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