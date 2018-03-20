Цветной снег, выпавший 18 марта в некоторых районах Донбасса, оказался смешанным с обычным песком.

К таким выводам пришли специалисты Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины», которое провело соответствующее исследование, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

18 марта в Станично-Луганском районе выпал снег необычного цвета, от бежевого до темно-коричневого, что вызвало большую панику среди местного населения и стало основанием для пропагандистских инсинуаций оккупантов.

На самом деле эти примеси были принесены сильными ветрами, господствующими накануне в данном регионе.

В день осадков население начало выдвигать различные гипотезы происхождения цветовой гаммы на осадках. В частности, на временно оккупированных территориях распространялось сообщение, что американский беспилотник якобы распилил химтрейлы.