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Цветной снег, выпавший 18 марта в некоторых районах Донбасса, оказался смешанным с обычным песком.

К таким выводам пришли специалисты Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины», которое провело соответствующее исследование, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

 18 марта в Станично-Луганском районе выпал снег необычного цвета, от бежевого до темно-коричневого, что вызвало большую панику среди местного населения и стало основанием для пропагандистских инсинуаций оккупантов.

На самом деле эти примеси были принесены сильными ветрами, господствующими накануне в данном регионе.

В день осадков население начало выдвигать различные гипотезы происхождения цветовой гаммы на осадках. В частности, на временно оккупированных территориях распространялось сообщение, что американский беспилотник якобы распилил химтрейлы.
ForUm

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