Лондон отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Великобританию. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе совета Нацбезопасности Великобритании, передает 112 Украина.

«Это не в наших интересах порвать любой диалог с Россией, но после того, что произошло в нашей стране, отношения не останутся такими, как они были. В частности мы отменяем приглашение министру иностранных дел России посетить Великобританию. Также мы введем новые меры, чтобы предупредить угрозу от враждебных государств. Конечно, есть такие процедуры, которые мы не можем объявить сейчас – это безопасность нашей страны. Но дальнейших провокаций со стороны России мы не позволим», - отметила Мэй.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Терезе Мэй с просьбой не давать оценки работе Лаврова:

«Лавров – российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон», - заявили в российском МИД.

Напомним, сегодня, 14 марта, Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля.

12 марта Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.