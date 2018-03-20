В Киеве во время получения взятки в 165 тысяч гривен задержан руководитель структурного подразделения коммунального предприятия «Киевпастранс».

«Во вторник, 20 марта 2018, разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия «Киевпастранс», который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн», - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанные средства чиновник требовал за принятие мер по возврату надлежащего коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств.

Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.

В настоящее время задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.