Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Президент не поздравит президента Путина с голосованием в России… Потому что президент думает, что это не хорошее время для поздравлений. Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывают выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов», - сказал глава канцелярии, сообщает 112 Украина.

Щерский выразил удивление по поводу того, что некоторые чиновники поздравляют Путина с избранием президента до объявления официальных результатов.

«Да, но немного забавно, что некоторые люди пытаются отправить эти поздравления, прежде чем официально объявят и утвердят результаты выборов», - сказал он.

В то же время чиновник не исключает, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.

«Я не исключаю, что президент отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок», - подчеркнул он.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Франция, Норвегия также не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.

Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Путину.