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Россия начала военные учения в оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ. 

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в лагерных сборах принимают участие порядка 8 тыс. военнослужащих и задействовано около 1400 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Мста-С» и «Акация», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема».
ForUm

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