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Верховная Рада не смогла набрать достаточно голосов, чтобы принять повестку дня 8-й сессии.

Во время первого голосования решение (законопроект №8063) поддержали 199 народных депутатов при 226 необходимых, вторая попытка дала 204 голоса, в третий раз за повестку дня проголосовали 202 депутата, сообщает «Украинская правда».

«Таким образом, коллеги, мы не приняли повестку дня сессии, мы не можем начинать работу, и, пользуясь своим правом, я объявляю перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на совещание», - заявил председатель парламента Андрей Парубий после голосования.

Он добавил, что перерыв объявлен на 15 минут.

По словам спикера, из-за нежелания Рады утверждать повестку дня заблокирована также работа 10 парламентских комитетов.

Он подчеркнул, что во вторник крайний срок, когда депутаты могут прийти к согласию по повестке дня.

Как известно, похожая ситуация сложилась неделю назад, 13 марта. Рада тоже сначала не могла утвердить повестку дня, но потом все же сделала это почти минимальным количеством голосов - 229.

 
ForUm

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