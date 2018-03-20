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Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Владимиру Путину в связи с переизбранием его президентом России.

Не будет делать этого и президент США Дональд Трамп, заявили в Белом доме добавили, что результаты голосований неожиданностью не стали.

Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно, сообщает УНИАН.

«Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам», - отметил Джидли.

Тем временем Путин рассказал о своих приоритетах во время нового президентского срока.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента. 

Франция, Норвегия также не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.

 
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