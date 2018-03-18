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Российские интернет-пользователи активно делятся в группах мессенджера Телеграмм видеосьемками массовых вбросов бюллетеней на выборах президента.

В большинстве случаев это видео с камер наблюдения, но также есть и с мобильных телефонов свидетелей нарушений, пишут Українські Новини.

 

 

Сайт трансляций, с которого снимают видео наблюдатели, недоступен из Украины и США, а также ряда других стран.

Сегодня Россия выбирает президента.
ForUm

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