Российские интернет-пользователи активно делятся в группах мессенджера Телеграмм видеосьемками массовых вбросов бюллетеней на выборах президента.
В большинстве случаев это видео с камер наблюдения, но также есть и с мобильных телефонов свидетелей нарушений, пишут Українські Новини.
Сайт трансляций, с которого снимают видео наблюдатели, недоступен из Украины и США, а также ряда других стран.
Сегодня Россия выбирает президента.
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