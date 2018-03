Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму, сообщает МИД страны.

«Румыния не признает российские выборы в Крыму и считает Крым частью Украины», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

#Romania🇷🇴 does not recognize the Russian elections in Crimea. Romania considers #Crimea part of #Ukraine🇺🇦. #CrimeaIsUkraine