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Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму, сообщает МИД страны.

«Румыния не признает российские выборы в Крыму и считает Крым частью Украины», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

 


 

 

апомним, выборы президента России в аннексированном Крыму также не признали Франция, Норвегия, Словакия.  

ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента. 
ForUm

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