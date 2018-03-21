Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму, сообщает МИД страны.
«Румыния не признает российские выборы в Крыму и считает Крым частью Украины», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
#Romania🇷🇴 does not recognize the Russian elections in Crimea. Romania considers #Crimea part of #Ukraine🇺🇦. #CrimeaIsUkraine— MFA Romania (@MAERomania) 20 марта 2018 г.
апомним, выборы президента России в аннексированном Крыму также не признали Франция, Норвегия, Словакия.
ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.
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