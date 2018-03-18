также в разделеОбщество
СБУ выдворила из Украины «смотрящего» из Молдовы 18
Взрывчатку на территории консульства РФ в Одессе не нашли 18
UA:Первый назвал карту Украины без Крыма технической ошибкой 36
У Луценко заявили, что при обысках «Новой почты» нашли неучтенные деньги 39
В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медаль 75
Из Украины выдворили российскую журналистку 34
Главу РГА Львова задержали на крупной взятке 56
На территории консульства РФ в Одессе ищут взрывчатку 37
Посол привал Euronews освещать Крым без пропаганды РФ 159
Националисты взяли под охрану польский Мемориал орлят во Львове 144
Сенцов «медленно, но бесповоротно» теряет здоровье 69
Посольство РФ требует от Украины обеспечить выборы 70
ГПУ подозревает «Новую почту» в неуплате налогов 50
Не сдержались: Боевики за сутки один раз обстреляли украинские позиции 30
16 марта. Картина дня 113
Российского артиста пустят в Украину после гастролей в Крыму 311
СБУ призвала украинцев в Крыму не участвовать в псевдовыборах 68
29 вместо 30: Радиостанция заплатит рекордный штраф за нарушение языковых квот 70

По меньшей мере пять боевиков 7 омсбр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской разведки.

«Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в «карманный бильярд», еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево», - сообщили в штабе.

По данным разведки, непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, «списав» ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность «пострадавших», информацию о происшествии узнали не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности.

Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги