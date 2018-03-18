По меньшей мере пять боевиков 7 омсбр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской разведки.

«Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в «карманный бильярд», еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево», - сообщили в штабе.

По данным разведки, непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, «списав» ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность «пострадавших», информацию о происшествии узнали не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности.

Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.