Сообщение о минировании Гагаринского плато в Одессе оказалось ложным, сообщает пресс-служба полиции.

«В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено», - сообщили в облглавке.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности.

Напомним, утром в полицию поступило сообщение о взрывчатке территории консульства РФ в Одессе.