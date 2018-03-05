Министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист заявляет, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если будет соответствующее решение Совета безопасности ООН.

Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве, сообщает Укринформ.

«Если будет принято соответствующее решение Совета безопасности ООН, Швеция рассмотрит возможность принять участие в миротворческой миссии», - сказал он.

Хультквист подчеркнул, что для стран Балтии вопрос стабильности в Украине является очень важным.

Он заметил, что теперь есть разные взгляды относительно создания такой миссии, главное, чтобы эта миссия была создана по всем международным правилам.

Министр также заявил, что Швеция выступает категорически против любых «замороженных конфликтов».

Ранее о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе заявила Финляндия.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой миссии, но Россия отвергла практически все важные положения.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.

В докладе Института Гудзона (г. Вашингтон, США) «Сможет ли ООН восстановить единство Украины? Экспертный доклад «Расмуссен глобал» о миротворческой миссии в восточной Украине» говорится, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна состоять, по меньшей мере, из 20 тысяч личного состава из европейских стран, не являющихся членами НАТО.