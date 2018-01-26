Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, которая состоялась в рамках участия Главы государства в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН», - отметил он.

Порошенко заявил, что эти вопросы также обговаривались во время его переговоров с голландскими, польскими коллегами на форуме в Давосе.

«По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага, очень важно, если это будет стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН, и я не теряю оптимизма относительно того, что это может произойти в 2018 году», - сказал Президент.

«Я, как Президент Украины, и по моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий», - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.