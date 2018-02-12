Миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна состоять, по меньшей мере, из 20 тысяч личного состава из европейских стран, не являющихся членами НАТО.

Такие заключения содержатся в докладе Института Гудзона (г. Вашингтон, США) «Сможет ли ООН восстановить единство Украины? Экспертный доклад «Расмуссен глобал» о миротворческой миссии в восточной Украине», сообщает Укринформ.

«Миротворческие силы должны получить усиленный мандат и включать 20 тыс. персонала из европейских стран, не являющихся членами НАТО. В частности, ключевую роль должны играть представители таких стран, как Швеция, Финляндия или Австрия», - считают эксперты.

В частности, от двух до четырех тысяч человек в составе миротворческих сил должен представлять гражданский персонал, включая работников правоохранительных органов.

В числе главных задач отмечается содействие миротворческими силами ООН имплементации Минских договоренностей.

Как подчеркивается, возможное проведение выборов в регионе произойдет только после полного развертывания миротворческой операции на Донбассе.

Также «Расмуссен глобал» считает, что ООН должна назначить специального представителя на востоке Украины, который бы контролировал и координировал деятельность миротворческих сил на Донбассе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.