также в разделеЭкономика
НБУ: Инфляция ускорилась из-за цен на сырые продукты и топливо 29
Порошенко отложил налог на выведенный капитал из-за позиции Запада 52
1, 2, 5 и 10 гривен станут монетами 117
Порошенко о требовании МВФ повысить цены на газ: нужно учитывать решение арбитража 71
Могерини прогнозирует первый транш финпомощи Украине до конца года 34
Гривня преодолела психологическую отметку в 26 за доллар 137
В Канаде построят стартовую площадку для украинских ракет 50
WOG и ОККО синхронно повышали цены в 2017 году 34
Украинские АЗС продолжают снижать цены на бензин 39
ЕБРР выделил Украине €26 миллионов на строительство солнечных электростанций 26
Госдеп: «Газпрому» не удалось выставить «Нафтогаз» как ненадежного партнера 111
Депутаты хотят ликвидировать третью группу единого налога 238
В феврале инфляция замедлилась до 0,9% 48
Кабмин готовит арест активов «Газпрома» 111
«Газпром» назвал причину возврата «Нафтогазу» предоплаты за газ 186
НАБУ завело дело против членов НКРЭКУ за решения в пользу ДТЭК 39
В рейтинг миллиардеров по версии Forbes попали 7 украинцев 80
Гривня укрепляется, НБУ объявил аукцион по покупке $100 миллионов 50

Верховная Рада ввела мораторий на банкротство государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» (100% принадлежит Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины») до 1 января 2019 года.

За принятие соответствующего законопроекта №5370 в целом с учетом предложений Президента Петра Порошенко проголосовали 230 депутатов при необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект также предусматривает, что предоставленные «Черноморнефтегазу» специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории, срок действия которых закончился в период аннексии Крыма, будут автоматически продлены на период временной оккупации.

В мае 2017 года Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №5370 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении стабилизации деятельности «Чорноморнафтогаза».

За документ проголосовали 233 депутата.

Однако в июне Порошенко ветировал данный закон.

Порошенко отметил, что принятый закон не может быть подписан, так как он предусматривал остановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений, что противоречит нормам Конституции Украины, которыми закреплены обязательность судебного решения и обеспечения государством исполнения судебного решения в установленном законом порядке.

17 марта 2014 года власти аннексированного Россией Крыма национализировали имущество «Черноморнефтегаза» на территории полуострова и в границах континентального шельфа.

Компания сохранила юридический статус на контролированной Украиной территории и в течение 2014-2015 годов занималась работой по восстановлению документов на право собственности на утраченные в результате аннексии Крыма активы.

В настоящее время «Черноморнефтегаз», зарегистрированный в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

В октябре 2016 года «Нефтегаз» и 6 ее дочерних компаний - «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснефть» и «Газ Украины» - инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом ею активов группы в Крыму.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были  захвачены в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

30 мая 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».

На всех захваченных плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.

С момента аннексии Крыма РФ незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги