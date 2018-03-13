Верховная Рада ввела мораторий на банкротство государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» (100% принадлежит Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины») до 1 января 2019 года.

За принятие соответствующего законопроекта №5370 в целом с учетом предложений Президента Петра Порошенко проголосовали 230 депутатов при необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект также предусматривает, что предоставленные «Черноморнефтегазу» специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории, срок действия которых закончился в период аннексии Крыма, будут автоматически продлены на период временной оккупации.

В мае 2017 года Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №5370 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении стабилизации деятельности «Чорноморнафтогаза».

За документ проголосовали 233 депутата.

Однако в июне Порошенко ветировал данный закон.

Порошенко отметил, что принятый закон не может быть подписан, так как он предусматривал остановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений, что противоречит нормам Конституции Украины, которыми закреплены обязательность судебного решения и обеспечения государством исполнения судебного решения в установленном законом порядке.

17 марта 2014 года власти аннексированного Россией Крыма национализировали имущество «Черноморнефтегаза» на территории полуострова и в границах континентального шельфа.

Компания сохранила юридический статус на контролированной Украиной территории и в течение 2014-2015 годов занималась работой по восстановлению документов на право собственности на утраченные в результате аннексии Крыма активы.

В настоящее время «Черноморнефтегаз», зарегистрированный в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

В октябре 2016 года «Нефтегаз» и 6 ее дочерних компаний - «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснефть» и «Газ Украины» - инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом ею активов группы в Крыму.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

30 мая 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».

На всех захваченных плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.

С момента аннексии Крыма РФ незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.