Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов «готов написать» прошение о помиловании, если будет стоять вопрос об обмене. Об этом в интервью Крым.Реалии сказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«Другого варианта и не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе Савченко (Надежда Савченко - ред.), проходили через эту процедуру. Здесь ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать», - сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, готов ли Сенцов просить о помиловании.

По его словам, Сенцов ждет обмена, «но сам говорит, что это будет очень нескоро».

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.