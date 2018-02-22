С момента аннексии Крыма Российская Федерация незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.

Об этом в эфире Громадского сообщила глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

На вопрос, планирует ли Россия приостановить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

Отметим, Одесское месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб м. газа. Украина ввела его в эксплуатацию в ноябре 2012 года, официально там было добыто около 500 млн куб. м. газа.

На данный момент Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 миллиарда), отметила Нежнова.

«Россия с самого начала аннексии (Крыма. — Ред.) знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, возможно Россия предпримет какие-то меры», — сказала она.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россия незаконно пробурила в месторождении еще 11 скважин.

«Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, после — еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется вовсю. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда», — подчеркнула Нежнова.

Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

Напомним, 30 мая 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».

На всех захваченных плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.