На всех захваченных Россией плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в нефти, без наличия специального разрешения на пользование участком недр», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самоподъемные плавучие буровые установки были приобретены за денежные средства публичного акционерного общества «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в размере более 11 млрд 655 млн грн.

В четверг, 7 сентября, прокурорами прокуратуры Автономной Республики Крым с участием оперативного сотрудника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, представителей ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», НАК «Нафтогаз Украины», экипажа корабля морской охраны Государственной пограничной службы Украина «Григорий Куропятников» осуществлен выход в северо-западную часть Черного моря в районы Одесского, Голицынского, Штормового, Архангельского газовых месторождений, где осуществлен визуальный осмотр 4 самоподъемных плавучих буровых установок «Петр Годованец», «Украина» («Независимость»), «Сиваш», «Таврида», 6 морских стационарных платформ «Штормовая-17», «МСП-2», «МСП-4», «МСП-5», «МСП-7», «МСП-18», 5 блок-кондукторов № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 и морской буксир «Центавр».

При осмотре установлено, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица. На двух самоподъемных плавучих буровых установках «Петр Годованец», «Украина» («Независимость») изменено их название на «Крым-1», «Крым-2». Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках «Крым-2», «Сиваш» поднят флаг РФ.

Также сообщается, что на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа. Хотя, согласно специальных разрешений на пользование недрами, выданных Госгеонедрами Украины, такое право предоставлено «Черноморнефтегазу».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия установила буровые платформы в морской экономической зоне Украины в Черном море.

30 мая Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».