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Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«На основании ходатайства прокуратуры Автономной Республики Крым и следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 30 мая 2017 следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения «Черноморнефтегаза», которые незаконно присвоены на временно оккупированной территории полуострова Крым», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее на основании ходатайства прокуратуры автономии следственным судьей этого же суда было вынесено постановление о наложении ареста на 4 незаконно присвоенные самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш», «Таврида». Их стоимость на момент приобретения составляла более 11 млрд 655 млн гривен.

Сейчас в украинском бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базу данных розыска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия установила буровые платформы в морской экономической зоне Украины в Черном море.
ForUm

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