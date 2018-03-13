Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы, заявил РИА Новости ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.



«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — заявил Морозов.

Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и замана, Россия уничтожила в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы.

Сенатор отметил, что изготовление «Новичка» в подпольных условиях «хотя и опасно, но возможно».

«Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает», — добавил он.

По мнению Морозова, обвинения в адрес России по делу Скрипаля — часть спланированной атаки.

«За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада», — сказал сенатор.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.